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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА заключил контракт с нападающим Павлом Дедуновым

СКА заключил контракт с нападающим Павлом Дедуновым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

СКА
АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прошлый сезон форвард провёл в «Авангарде». 33-летний нападающий принял участие в 67 матчах регулярного сезона, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету Дедунова 14 встреч и два гола. Всего в рамках КХЛ Павел сыграл 541 встречу и набрал 88 (52+36) результативных баллов.

Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина омский клуб в финале Восточной конференции уступил «Ак Барсу» со счётом 1−4 в серии.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» объявила, что омский клуб покинули семь хоккеистов.

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