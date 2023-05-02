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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Кубка Гагарина принял решение по нападающему сборной Казахстана

Казанский «Ак Барс» принял решение по нападающему сборной Казахстана Кириллу Панюкову, сообщают Vesti.kz.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Ак Барс"

По информации «Бизнес Online», клуб не будет предлагать новый контракт 25-летнему форварду.

В прошедшем сезоне воспитанник Астаны сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 44 матча и набрал 11 (6+5) очков, в 24 играх плей-офф записал в актив 4 (3+1) результативных балла.

В составе «Ак Барса» Панюков дошел до финала Кубка Гагарина, где клуб уступил московскому ЦСКА (3−4 в серии). В составе клуба из столицы Татарстана он выступал два года.

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