Финалист Кубка Гагарина принял решение по нападающему сборной Казахстана

По информации «Бизнес Online», клуб не будет предлагать новый контракт 25-летнему форварду.

В прошедшем сезоне воспитанник Астаны сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 44 матча и набрал 11 (6+5) очков, в 24 играх плей-офф записал в актив 4 (3+1) результативных балла.

В составе «Ак Барса» Панюков дошел до финала Кубка Гагарина, где клуб уступил московскому ЦСКА (3−4 в серии). В составе клуба из столицы Татарстана он выступал два года.