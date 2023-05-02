Третьяк считает, что увеличение количества игр сделало сезон КХЛ интереснее

«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали, — сказал Третьяк. — Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны. Здесь все были в тяжелых условиях, у ЦСКА, “Ак Барса”, “Авангарда”, да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона. Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в Национальной хоккейной лиге все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать».