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12:13 (мск), источник: ТАСС

Третьяк считает, что увеличение количества игр сделало сезон КХЛ интереснее

Каждая команда в регулярном чемпионате сыграла по 68 матчей.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Увеличение количества матчей в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделало турнир интереснее. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В прошедшем сезоне каждая команда в регулярном чемпионате впервые сыграла по 68 матчей.

«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали, — сказал Третьяк. — Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны. Здесь все были в тяжелых условиях, у ЦСКА, “Ак Барса”, “Авангарда”, да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона. Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в Национальной хоккейной лиге все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать».

Третьяк поддержал идею проводить перекрестный плей-офф начиная со второго раунда. «Я только за эту идею, — сказал он. — Всегда есть место экспериментам, нужно искать что-то новое, чтобы болельщикам было интересно смотреть хоккей. У нас часто случается, что в четвертьфиналах и полуфиналах играют друг с другом одни и те же команды. Я считаю, что новый формат плей-офф мог бы быть интересен зрителям, а это самое главное, ведь мы играем для них».

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