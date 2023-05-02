Спунер объяснил, почему минское «Динамо» не сделало ему квалификационное предложение

«Спунер старый и не может быть квалифицированный», — написал канадец на русском языке в комментарии к новости «Динамо» о том, что он вышел на рынок свободных агентов. 31-летний форвард имел в виду, что уже вышел из возраста, когда ему можно делать квалификационное предложение. Один из болельщиков спросил: «А какое твоё желание, остаться в Минске?», на что Спунер ответил: «Я не знаю сейчас».