Спунер объяснил, почему минское «Динамо» не сделало ему квалификационное предложение
Нападающий Райан Спунер объяснил, почему минское «Динамо» не сделало ему квалификационное предложение.
Нападающий Райан Спунер объяснил, почему минское «Динамо» не сделало ему квалификационное предложение.
Нападающий Райан Спунер объяснил, почему минское «Динамо» не сделало ему квалификационное предложение.
«Спунер старый и не может быть квалифицированный», — написал канадец на русском языке в комментарии к новости «Динамо» о том, что он вышел на рынок свободных агентов. 31-летний форвард имел в виду, что уже вышел из возраста, когда ему можно делать квалификационное предложение. Один из болельщиков спросил: «А какое твоё желание, остаться в Минске?», на что Спунер ответил: «Я не знаю сейчас».
В прошедшем регулярном сезоне Спунер за минский клуб провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.