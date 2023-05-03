«Игроки КХЛ сами звонят Ларионову. В такой хоккей играет весь мир». Интервью с Харламовым

Источник: PHOTO.KHL.RU

28 апреля в Москве состоялась церемония закрытия сезона Молодёжной хоккейной лиги, на которой были подведены итоги завершившего чемпионата. Триумфатором сезона стала команда «Чайка», входящая в систему хоккейного клуба «Торпедо». Примечательно, что нижегородский клуб завоевал Кубок Харламова, названный в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. А генеральным директором всего «Торпедо» является сын прославленного спортсмена Александр Харламов.

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Вообще, для всей системы «Торпедо» минувший сезон получился по-настоящему прорывным. Главная команда под руководством Игоря Ларионова произвела фурор в регулярном чемпионате КХЛ, после чего выбила в первом раунде плей-офф московское «Динамо» и повторила лучший результат в истории нижегородцев в КХЛ — выход во второй раунд плей-офф.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор нижегородцев подвёл итоги сезона для всей системы «Торпедо», ответил на вопрос о символизме победы в МХЛ, рассказал об идее назначения Ларионова на пост главного тренера, а также поделился мнением о глобальных вопросах развития российского хоккея.

«К победе в МХЛ шли четыре года. По-человечески мне очень приятно завоевать Кубок Харламова»

— Александр Валерьевич, поздравляю с успехом клуба МХЛ «Чайка». Поделитесь первыми эмоциями от столь знаковой победы для всей системы «Торпедо».

— Вся финальная серия получилась непростой, очень нервной и волнительной для нас. Когда был забит победный гол в овертайме последнего матча, прежде всего испытали радость и гордость за этих пацанов. Они добились цели, к которой шли на протяжении всего сезона, довели дело до логического конца и завоевали трофей.

— Следующий вопрос лежит на поверхности. Насколько лично для вас это символичная история, что удалось выиграть кубок, названный в честь вашего легендарного отца?

— Конечно, мне по-человечески очень приятно. Мы ставили цель победить в МХЛ, шли к ней четыре года, и это случилось.

Источник: PHOTO.KHL.RU

— Наверняка видели резонансную ситуацию, в которую угодил ваш соперник по финалу МХЛ, связанную с их выступлением на маленькой арене в Омске. А у вас была идея перенести финальные матчи в КСК «Нагорный», вмещающий больше зрителей, чем арена имени Коноваленко?

— Мы обсуждали этот вопрос, но у нас в Нижнем Новгороде есть другая проблема. Дворец «Нагорный», в котором проводятся матчи КХЛ, не принадлежит клубу. Когда играла «Чайка», на этой арене проводились другие мероприятия. Там и баскетбол, и фигурное катание, поэтому стадион был занят. Однако мы всё равно прорабатывали вопрос с переездом, но потом столкнулись с чисто техническими вещами. Дело в том, что у МХЛ и КХЛ разные спонсоры.

— Рекламу пришлось бы экстренно менять и на льду, и на бортах.

— Да, и в принципе это всё можно было бы сделать, но нас больше волновала спортивная составляющая. В этом случае команда не успевала бы даже потренироваться, поэтому приняли решение играть на арене Коноваленко.

— Наверное, главный вопрос, всегда связанный с успехами команды МХЛ, это процент игроков, который будет готов для выступления в КХЛ. Понятно, что уже есть заигранные в основе Богдан Конюшков, Василий Атанасов и Егор Виноградов, но сколько ещё игроков могут быть кандидатами для «Торпедо» в новом сезоне?

— Сейчас тяжело об этом говорить, но Игорь Ларионов присутствовал на матчах МХЛ и какие-то пометки для себя сделал. Вместе с Васильевым они при любой возможности в сезоне приезжали на команду МХЛ и сделали такое приятное наблюдение, что за прошедший год от начала и до конца чемпионата ребята заметно добавили. Посмотрим, сколько игроков пробьётся в главную команду, но шансы будут даны всем.

«Атакующий стиль — это современный хоккей. Так играет весь мир»

— Переходя к теме главной команды, расскажите, как изначально зародилась идея приглашения Ларионова на пост главного тренера. Легендарный игрок, потом работа с молодёжной сборной России, но всё-таки никогда ранее он не был главным тренером в клубе.

— Вы знаете, всё началось с того, что, когда Игорь Николаевич был главным тренером молодёжной сборной России, в его сферу интересов в том числе входили и игроки системы «Торпедо». Ларионов всегда скрупулёзно относился к выбору хоккеистов и собирал полную информацию по тем игрокам, которые приезжали к нему в сборную. Он звонил мне, я звонил ему, мы всегда подолгу с ним разговаривали, и у нас шла постоянная дискуссия.

Потом у нас как-то зашёл разговор на тему тренерской работы в клубе, и на тот момент это ещё не было стопроцентное предложение возглавить «Торпедо». Я просто спросил его о том, не рассматривает ли он возможность работы клубным тренером. Мне была интересна позиция человека и его видение, чего он вообще дальше хочет для себя. Это была зима: январь-февраль. И сначала он ответил, что ещё действует контракт и пока есть чем заниматься. Там действительно были громадные планы, но потом всё поменялось. Мы ещё раз поговорили, и он сказал, что готов. Тогда уже началась другая история.

— На протяжении всего сезона Ларионов подробно рассказывал про философию игры «Торпедо», и сложилось устойчивое впечатление, что для него показывать интересный хоккей даже важнее, чем добиваться результата. Вы вместе с ним пришли к подобной концепции или это чисто его тренерское видение?

— Прежде всего, здесь надо заметить, что «Торпедо» и при Дэвиде Немировски тоже играло в интересный хоккей. Вы понимаете, на сегодняшний день атакующий стиль — это вообще тот современный хоккей, в который играет весь мир. Зрителям интересно, когда много голов.

Конечно, мы все понимаем, что для руководителей и для тренеров это всегда нервно, потому что много шайб забрасывается и много пропускается, но это уже нюансы. А то, что атакующий стиль является самым современным в мировом хоккее — это факт. Поэтому концепция Игоря Ларионова и была направлена на атакующий хоккей.

— Сейчас ваш бывший главный тренер Дэвид Немировски недавно возглавил «Сибирь», и говорят, что в Новосибирске как раз вдохновились примером «Торпедо», решив тоже сделать ставку на атакующий хоккей. Вам приятно задавать такие тренды в лиге?

— Так говорят, да. Но тут надо отдать должное молодым ребятам, а средний возраст нашей команды 22−22,5 года, которые не побоялись, а взяли на вооружение концепцию такого хоккея и прошли с ней до конца сезона. Если вы говорите, что это тренд, то пусть это будет тот тренд, который подхватят все.

— Что радикально нового в тренировочный процесс и жизнь команды привнёс Ларионов, чего вы сами ранее никогда не видели?

— Прежде всего это коммуникация с игроками и умение найти подход к каждому хоккеисту. Я хочу отдельно подчеркнуть, что именно к каждому, потому что Игорь Николаевич общается со всеми в команде. Порой ведь проблемы заключаются не только в спортивных аспектах, но и в каких-то бытовых и чисто жизненных вопросах, тем более они молодые люди. И это умение находить к ним подход, умение общаться и помогать находить выход из каких-то ситуаций, причём не только хоккейных, было очень важным. Ребятам всё это сильно помогло.

«Задачей “Торпедо” не был выход в плей-офф, задачей был Кубок Гагарина»

— На протяжении всего чемпионата многие эксперты и даже игроки других команд ждали, когда «Торпедо» наконец повалится, но этого так и не произошло. Вас раздражал подобный скепсис в отношении команды или, наоборот, было интересно доказать всем, что они ошибаются?

— Думаю, что скепсис перед началом сезона в первую очередь был связан с тем, что у нас очень молодая команда, в которой было много новых имён. На тот момент такое отношение к нам было нормальным, ведь всем было интересно посмотреть, что в итоге произойдёт. Потом действительно писали, что «Торпедо» должно вот-вот просесть, но тут же всё зависит от подготовки, работы тренерского штаба и самих ребят.

— Что лично для вас стало более значимым итогом сезона — спортивная составляющая или имиджевая? Никогда ранее о «Торпедо» так много не говорили и не писали в СМИ, а про отношение болельщиков даже говорить не приходится. Можно сказать, что клуб произвёл целую революцию в городе и всей лиге, при этом удалось добиться и результата.

— На самом деле, особо не фокусировался на повышенном внимании, просто весь год мы двигались своим путём. Мне есть с чем сравнивать, потому что я поработал и в ЦСКА, и этот опыт мне помогал. Мы нормально относились к шумихе вокруг «Торпедо» и продолжали делать своё дело от первой и до последней игры чемпионата. Все в клубе планомерно выполняли свою работу.

— Выход во второй раунд плей-офф КХЛ в своё время был и у Петериса Скудры. Для «Торпедо» это пока потолок?

— Изначально, когда команда летом только собралась, у нас не стояла задача по выходу в плей-офф. У нас стояла задача — выиграть Кубок Гагарина. Эту задачу ставили и мы как руководители клуба, и Игорь Ларионов. Наверное, это касается всех клубов, потому что перед командой должна быть цель, а цель в хоккее одна — это завоевание Кубка. Посмотрим, как оно будет дальше. Но мы надеемся на улучшение спортивных показателей.

«Ситуация с Козыревым? Мы все нормальные и цивилизованные люди»

— Сразу после завершения сезона вы сделали чёткое заявление, что весь тренерский штаб Ларионова продолжит работу в новом сезоне, но слухи относительно Андрея Козырева не утихают уже месяц. Можете прояснить данную ситуацию?

— На сегодняшний день ничего не могу сказать по Козыреву. Вся официальная информация будет позднее.

— Давайте тогда по-другому. Если ассистент главного тренера придёт к вам и попросит отпустить в другой клуб, где ему предлагают пост главного тренера, вы пойдёте ему навстречу?

— Прежде всего, обсудим ситуацию с главным тренером. Но мы все нормальные и цивилизованные люди и прекрасно понимаем, что если человека зовут на пост главного тренера, то такие вещи происходят не каждый день.

Источник: PHOTO.KHL.RU

— Сам Ларионов публично говорил, что не рассматривает возможность своего ухода из «Торпедо» с действующего контракта, но вступали ли вы с ним в переговоры относительно уже дальнейшего продолжения сотрудничества?

— Это в перспективе.

— Не говорили ещё об этом?

— Пока нет. Не хватало времени, потому что «Чайка» играла и только закончила сезон. Летом мы всё спокойно обсудим.

«Нет ничего особенного, что о контракте с Кручининым объявил губернатор»

— В КХЛ только стартовал рынок свободных агентов, а вы в клубе уже сохранили практически всех своих лидеров. Ещё в апреле продлили контракты с Кручининым и Летуновым. Довольны?

— Здесь всё зависит от ребят. Если у самих игроков есть желание остаться и продолжать карьеру в Нижнем Новгороде, то не составляет особого труда договориться о новых контрактах.

— Одним из самых крутых обменов прошлого межсезонья во всей лиге стала сделка с «Локомотивом», когда за одного Ивана Чеховича вы получили сразу трёх игроков (Яна, Летунова, Фирстова), ставших ключевыми хоккеистами «Торпедо» в сезоне, перспективного Дарьина и ещё денежную компенсацию. На ваш взгляд, это лучшая сделка Максима Гафурова на посту генерального менеджера?

— Сделка действительно получилась хорошей для клуба. Сейчас таких обменов всё меньше и меньше в российском хоккее, потому что именно покупки игроков отходят на второй план. Тут всё совпало — и желание «Локомотива» по Чеховичу, и тот набор игроков, которых они нам предложили. Мы всё взвесили и пошли на оформление сделки. Конечно, Максим в этом плане молодец.

— Многих взбудоражило, что продление контракта с Кручининым анонсировал лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а потом только вышла новость от клуба. Чья это была идея?

— Глеб Сергеевич является не только очень большим болельщиком «Торпедо», но и председателем правления. Он тот человек, который уделяет большое внимание нижегородскому хоккею. И Кручинин — это же не первый игрок, о контракте с которым объявил губернатор. У нас это такая практика, в которой нет ничего особенного.

Источник: PHOTO.KHL.RU

«Бюджет “Торпедо” остался на прежнем уровне»

— У вас в клубе существует некий финансовый порог, при превышении которого вы останавливаете переговоры с агентом и говорите, что больше этой суммы платить не будете?

— У нас есть бюджет, согласно которому мы двигаемся. Но, скажем так, у нас есть некоторая возможность, если мы уже совсем упираемся в наш потолок, при которой мы можем обратиться к губернатору Глебу Никитину и его заместителю Олегу Берковичу, который отвечает за спорт в регионе. Мы можем пообсуждать данную тему и понять, можем ли мы ей воспользоваться.

— После такого прорывного сезона бюджет клуба не увеличился?

— Бюджет клуба утверждается даже не в январе, а ещё в конце декабря. Он остался на прежнем уровне. Но сейчас в КХЛ увеличивается пол зарплат. Посмотрим, что будет, но пока в плане бюджета у нас без изменений.

— Сейчас вы чувствуете усиление интереса к клубу со стороны других игроков, которые видели, как Ларионов поверил в того же Кручинина и буквально перезапустил его карьеру?

— Если честно, то да. Очень много хоккеистов звонят и мне, и Максиму Гафурову, и самому Игорю Ларионову. Может быть, мы бы и их брали, потому что звонят те ребята, в которых мы видим большой потенциал. Но не всё так просто. Заполучить чужого игрока в КХЛ — это всё равно финансово-затратная часть.

«На первый раунд было 60 тысяч заявок на билеты, на СКА — больше 80 тысяч»

— Невозможно не затронуть главную тему для Нижнего Новгорода: на каком этапе сейчас находится ситуация со строительством нового стадиона?

— Стройка движется хорошими темпами, все планы выдерживаются, всё идёт по графику.

— То есть сезон-2025/2026 должны начать уже на новом стадионе?

— Скорее всего. Мне тяжело говорить, потому что я не строитель, но по тому, что вижу сам, и по тому, что мы слышим от компании-застройщика, надеемся на это.

— Насколько я понимаю, проект стадиона подразумевает его максимальную вместимость в 12 тысяч. Не жалеете, что не заложили большую вместимость, потому что со стороны кажется, что в Нижнем Новгороде могли бы спокойно заполнять и 15-тысячную арену.

— Это немного не от нас зависит. На самом деле, хорошо, что такую арену строим, потому что вопрос нового стадиона для Нижнего Новгорода — давно назревшая проблема. Последние 10 лет муссировался этот вопрос, и благодаря нашему губернатору, который продавил эту тему, а она была очень сложной, началось строительство.

Что касается вместимости, то если уже так разговаривать, то в первом раунде плей-офф у нас было 60 тысяч заявок на билеты, потом на СКА было даже больше 80 тысяч.

— У вас и на МХЛ аншлаг в финале был. Где только люди не находились на арене, чуть ли не надо льдом свисали.

— Арена Коноваленко восемь нет не заполнялась, а сейчас был такой сумасшедший ажиотаж. Но это кайф. Очень приятно, и прежде всего это заслуга игроков и тренерских штабов, что первой, что молодёжной команды. Значит, мы идём и развиваемся в правильном направлении.

«Не понимаю, как может быть неинтересно смотреть СКА — ЦСКА»

— Если говорить об итогах недавнего совета директоров КХЛ, как отнеслись к решению о введении перекрёстного плей-офф со второго раунда? Большинство клубов было за, а, скажем, глава «Авангарда» Александр Крылов резко против. Какова позиция «Торпедо»?

— В совет директоров КХЛ мы пока не входим, а что касается принятого решения, то это сложная тема. Надо попробовать и в следующем сезоне посмотреть, как всё получится. Почему бы и нет, в конце концов? Для болельщиков должно быть интересно увидеть команды из другой конференции. Но многие же подводят к тому, что всё это сделано, чтобы разбить финал конференции ЦСКА — СКА.

— Многим людям надоело каждый год видеть одно и то же.

— Вот этого я не понимаю, почему так говорят.

— Просто наскучило.

— В НХЛ же клубы десятилетиями играют друг с другом, и почему-то интерес там не тухнет. Мне кажется, за океаном нет таких разговоров, что, условно говоря, им надоело видеть противостояние «Монреаля» и «Торонто».

— Они не играют годами в финале конференции друг с другом.

— Всё равно я не понимаю, как может быть неинтересно смотреть за матчами СКА и ЦСКА, если это два сильнейших клуба. Мне это непонятно.

«Соглашусь с Фетисовым. В нашем хоккее не должно быть клубов-олигархов»

— Если у вас как у руководителя «Торпедо» спросят, что нужно сделать в первую очередь в КХЛ, чтобы улучшить чемпионат и сделать его ещё более интересным, что вы посоветуете в первую очередь?

— Какой интересный вопрос.

— Кто-то говорит, что надо дальше потолок зарплат ронять, кто-то — что заявку на сезон жёстко ограничивать, чтобы не было по шесть пятёрок в одной команде.

— Недавно я читал интервью Вячеслава Фетисова, в котором было сказано, что в нашем хоккее не должно быть клубов-олигархов. Соглашусь с ним. Если мы выровняем ситуацию по клубам и сделаем команды с равными финансовыми возможностями, то у нас будет чемпионат ещё сильнее, хотя он и так неплохой.

Вообще, на эту тему можно долго размышлять. Начиная от молодёжного хоккея и заканчивая взрослым. Лига уже озадачилась этой проблемой и прорабатывает различные моменты. Неправильно, когда в структуре клуба собрано много молодых ребят, которые просто не могут пробиться в КХЛ. Они вроде бы и находятся в системе, но постоянно играют в Высшей лиге, не получая шансов. А их тяжело получить, когда в клубе есть много больших контрактов. Конечно, перед такими командами ставятся самые большие задачи, и молодые хоккеисты не попадают в составы. В этом направлении надо работать, и лига это уже делает. Мы встречались с Алексеем Морозовым и вместе всё это обсуждали. Тут надо отдать должное КХЛ, что лига не стоит на месте, а постоянно что-то придумывает, чтобы хоккей в стране не стоял на месте.