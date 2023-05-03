Козырева назначили на пост главного тренера «Северстали»

В марте стало известно, что пост главного тренера «Северстали» покидает Андрей Разин, работавший в команде с 2018 года. Под его руководством череповчане трижды подряд выходили в плей-офф КХЛ. В текущем сезоне «Северсталь» уступила в ⅛ финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА (3−4 в серии).



В феврале в двух матчах КХЛ Козырев заменял Ларионова на посту главного тренера «Торпедо» из-за болезни специалиста. Козырев ранее был и.о. главного тренера петербургского СКА в сезоне-2020/21 и одержал с командой одну победу в двух проведенных матчах.