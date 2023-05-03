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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Козырева назначили на пост главного тренера «Северстали»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главным тренером череповецкой «Северстали» назначен Андрей Козырев, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: официальный сайт ХК СКА

Помогать Козыреву, который ранее входил в тренерский штаб Игоря Ларионова в нижегородском «Торпедо», будут Евгений Ставровский и Вадим Хомицкий.

В марте стало известно, что пост главного тренера «Северстали» покидает Андрей Разин, работавший в команде с 2018 года. Под его руководством череповчане трижды подряд выходили в плей-офф КХЛ. В текущем сезоне «Северсталь» уступила в ⅛ финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА (3−4 в серии).

В феврале в двух матчах КХЛ Козырев заменял Ларионова на посту главного тренера «Торпедо» из-за болезни специалиста. Козырев ранее был и.о. главного тренера петербургского СКА в сезоне-2020/21 и одержал с командой одну победу в двух проведенных матчах.

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