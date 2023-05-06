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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадский капитан «Барыса» продолжит карьеру в Германии

Капитан «Барыса» Линден Вей продолжит карьеру в чемпионате Германии.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» в своем официальном Telegram-канале объявил об окончании сотрудничества с капитаном команды Линденом Веем.

Канадский нападающий продолжит карьеру в немецком клубе «Адлер Мангейм», который объявил о подписании контракта с 31-летним игроком.

В прошедшем сезоне КХЛ Вей провел 57 матчей за «Барыс» в регулярном чемпионате, в которых набрал 41 очко (18+23), став лучшим снайпером команды. Всего за семь лет в КХЛ канадец провел 340 матчей, в которых набрал 252 очка (81+171).

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