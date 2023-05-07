«Авангард» заключил контракт с Гераськиным на четыре года

Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Гераськин перешел в «Авангард» в результате обмена с череповецкой «Северсталью». В Череповец отправился нападающий «Омских Ястребов» Тимур Муханов. «Северсталь» также получит денежную компенсацию. В «Авангарде» форвард будет играть под 89-м номером.