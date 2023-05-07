«Авангард» заключил контракт с Гераськиным на четыре года
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Игорем Гераськиным.
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Омский хоккейный клуб «Авангард» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Игорем Гераськиным.
Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Гераськин перешел в «Авангард» в результате обмена с череповецкой «Северсталью». В Череповец отправился нападающий «Омских Ястребов» Тимур Муханов. «Северсталь» также получит денежную компенсацию. В «Авангарде» форвард будет играть под 89-м номером.
В прошедшем сезоне Гераськин провел 73 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Северстали» и набрал 48 очков (14 шайб + 34 передачи).