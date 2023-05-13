Хоккеист сборной Белоруссии перешел в «Авангард»

Источник: https://vk.com/khl_transfer_ru

«Динамо» не стало повторять контрактное предложение «Авангарда» 24-летнему хоккеисту в обозначенный регламентом 7-дневный срок, и теперь он будет играть за «Авангард». Как отмечается, с Мартыновым будет заключен односторонний контракт сроком на два года.

«Перспективный форвард, хорошо показавший себя в прошедшем сезоне. Мартынов обладает высокой скоростью, дриблингом, может как решить момент самостоятельно, так и сыграть в пас. Не уступает в борьбе, всегда бьется до конца. Добавит скорости и бойцовских качеств нападению нашей команды», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.