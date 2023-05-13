Хоккеист сборной Белоруссии перешел в «Авангард»
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Форвард сборной Белоруссии Игорь Мартынов, выступавший ранее за минское «Динамо», стал игроком «Авангарда», сообщается на официальном сайте омского клуба КХЛ.
«Динамо» не стало повторять контрактное предложение «Авангарда» 24-летнему хоккеисту в обозначенный регламентом 7-дневный срок, и теперь он будет играть за «Авангард». Как отмечается, с Мартыновым будет заключен односторонний контракт сроком на два года.
«Перспективный форвард, хорошо показавший себя в прошедшем сезоне. Мартынов обладает высокой скоростью, дриблингом, может как решить момент самостоятельно, так и сыграть в пас. Не уступает в борьбе, всегда бьется до конца. Добавит скорости и бойцовских качеств нападению нашей команды», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Мартынов выступал за минское «Динамо» в КХЛ с 2019 года и провел 153 матча, в которых набрал 28 очков (15 шайб + 13 передач). В минувшем сезоне на счету форварда 61 матч и 15 (9+6) очков.