Сергей Федоров рассказал о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом

Ранее Ротенберг заявлял, что «у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается».

«У нас нормальные отношения с Романом, рабочие, трудовые. Но я согласен с Игорем Вячеславовичем Есмантовичем (президент ХК ЦСКА) — все сказано на эмоциях. Наши ребята ответили и я с ними согласен: ну что ж, окно закроется — полезем в форточку», — приводит слова Федорова «КП Спорт».