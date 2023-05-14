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12:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Федоров рассказал о взаимоотношениях с Романом Ротенбергом

Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоров рассказал об отношениях с наставником СКА Романом Ротенбергом.

ЦСКА
СКА
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Источник: Чемпионат.com

Ранее Ротенберг заявлял, что «у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается».

«У нас нормальные отношения с Романом, рабочие, трудовые. Но я согласен с Игорем Вячеславовичем Есмантовичем (президент ХК ЦСКА) — все сказано на эмоциях. Наши ребята ответили и я с ними согласен: ну что ж, окно закроется — полезем в форточку», — приводит слова Федорова «КП Спорт».

ЦСКА в сезоне-2022/23 во второй раз подряд стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финале Западной конференции СКА.

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