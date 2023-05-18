Владимир Алистров: Конечно, я рад! СКА — это топ-клуб с именем

«Конечно, я рад! СКА — это топ-клуб с именем. Команда с сильным и опытным тренерским штабом, которая ставит максимальные задачи перед собой.



За три сезона мы провели много матчей, три раза встречались в плей-офф. Совсем недавно встречались со сборной России, в котором было много представителей СКА.



Степан Фальковский рассказывал о хорошем коллективе, о том, что клуб предоставляет все условия для дальнейшего развития. Пока не особо много знаю о Санкт-Петербурге, но точно знаю, что разводятся мосты и бывают белые ночи. Всегда чувствовал, что в Ледовом большая и громкая поддержка. Знаю, что в Петербурге очень любят хоккей.



Очень хочу поблагодарить минское “Динамо” и тренерский штаб за то, что помогали развиваться и верили в меня, а также болельщиков, которые несмотря ни на что приходили и поддерживали нас», — приводит слова Алистрова пресс-служба российского клуба.