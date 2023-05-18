Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Венгрия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Чехия
Словения
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Дания
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Швейцария
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Канада
Казахстан
51
Хоккей. НХЛ
19.05
Каролина
Флорида
Все события
12:46 (мск), источник: Прессбол

Владимир Алистров: Конечно, я рад! СКА — это топ-клуб с именем

Белорусский форвард Владимир Алистров прокомментировал свой переход из минского «Динамо» в СКА.

Динамо Мн
СКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я рад! СКА — это топ-клуб с именем. Команда с сильным и опытным тренерским штабом, которая ставит максимальные задачи перед собой.

За три сезона мы провели много матчей, три раза встречались в плей-офф. Совсем недавно встречались со сборной России, в котором было много представителей СКА.

Степан Фальковский рассказывал о хорошем коллективе, о том, что клуб предоставляет все условия для дальнейшего развития. Пока не особо много знаю о Санкт-Петербурге, но точно знаю, что разводятся мосты и бывают белые ночи. Всегда чувствовал, что в Ледовом большая и громкая поддержка. Знаю, что в Петербурге очень любят хоккей.

Очень хочу поблагодарить минское “Динамо” и тренерский штаб за то, что помогали развиваться и верили в меня, а также болельщиков, которые несмотря ни на что приходили и поддерживали нас», — приводит слова Алистрова пресс-служба российского клуба.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Строитель" проиграл "Тюмени" в матче за выживание, а что дальше и сколько белорусских клубов будет в российской Суперлиге?
"По ходу этого года казалось, что у меня вовсе сотня проведенных игр". Тимофей Ковгореня — о криках Ротенберга, длительном сезоне и игре за сборную
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь