Владимир Алистров: Конечно, я рад! СКА — это топ-клуб с именем
Белорусский форвард Владимир Алистров прокомментировал свой переход из минского «Динамо» в СКА.
Белорусский форвард Владимир Алистров прокомментировал свой переход из минского «Динамо» в СКА.
«Конечно, я рад! СКА — это топ-клуб с именем. Команда с сильным и опытным тренерским штабом, которая ставит максимальные задачи перед собой.
За три сезона мы провели много матчей, три раза встречались в плей-офф. Совсем недавно встречались со сборной России, в котором было много представителей СКА.
Степан Фальковский рассказывал о хорошем коллективе, о том, что клуб предоставляет все условия для дальнейшего развития. Пока не особо много знаю о Санкт-Петербурге, но точно знаю, что разводятся мосты и бывают белые ночи. Всегда чувствовал, что в Ледовом большая и громкая поддержка. Знаю, что в Петербурге очень любят хоккей.
Очень хочу поблагодарить минское “Динамо” и тренерский штаб за то, что помогали развиваться и верили в меня, а также болельщиков, которые несмотря ни на что приходили и поддерживали нас», — приводит слова Алистрова пресс-служба российского клуба.