Александру Овечкину подарили автомобиль «Нива» на церемонии закрытия сезона КХЛ

Машину Овечкину презентовал спонсор КХЛ — концерн «Лада». Александр приехал на церемонию в качестве почетного гостя.

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Напомним, обладателем Кубка Гагарина — 2023 стал московский ЦСКА, который победил в финале казанский «Ак Барс» (4−3).