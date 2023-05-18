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18 мая, источник: Sport24

Александру Овечкину подарили автомобиль «Нива» на церемонии закрытия сезона КХЛ

Прославленный российский хоккеист Александр Овечкин получил в подарок автомобиль «Нива» на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Reuters

Машину Овечкину презентовал спонсор КХЛ — концерн «Лада». Александр приехал на церемонию в качестве почетного гостя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, обладателем Кубка Гагарина — 2023 стал московский ЦСКА, который победил в финале казанский «Ак Барс» (4−3).

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