Сергей Федоров второй год подряд признан лучшим тренером сезона в КХЛ
В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Федорова второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Федорова второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Наставник московского ЦСКА Сергей Федоров признан лучшим тренером сезона-2022/23 в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия сезона КХЛ.
53-летний специалист завоевал приз лучшему тренеру сезона второй раз подряд. Федоров возглавил московский клуб в 2021 году, не имея тренерского опыта. В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл плей-офф КХЛ, завоевав трофей во второй раз подряд. Главный тренер армейцев выиграл приз лучшему тренеры в третий раз — в 2016 году награду получил Дмитрий Квартальнов.
В качестве игрока Федоров трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 1994 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 2017 году Федоров вошел в число 100 лучших игроков в истории НХЛ. Россиянин является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008). В 2016 году он был введен в Зал славы Международной федерации хоккея в категории «игрок».
На приз лучшему тренеру также претендовали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»). В истории КХЛ дважды лучшим тренером сезона признавался Билялетдинов (2009, 2018). Рекорд принадлежит Олегу Знарку, который выиграл приз четыре раза (2010 год; как главный тренер ХК МВД), (2012, 2013; московское «Динамо»), (2017; СКА). В 2021 году лучшим тренером был признан канадец Боб Хартли, который тогда выиграл Кубок Гагарина с омским «Авангардом».
До образования КХЛ приз лучшему тренеру, учрежденный Федерацией хоккея России и Профессиональной хоккейной лигой с 2001 года, дважды выигрывали Валерий Белоусов (2001, магнитогорский «Металлург»; 2004, «Авангард»), чех Владимир Вуйтек (2002, 2003; «Локомотив»).