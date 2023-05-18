Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Дания
Германия
46
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Швейцария
Словакия
42
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Венгрия
Швеция
17
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Чехия
Словения
62
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Венгрия
Финляндия
Все события
18 мая, источник: ТАСС

Сергей Федоров второй год подряд признан лучшим тренером сезона в КХЛ

В прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Федорова второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hccska

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Наставник московского ЦСКА Сергей Федоров признан лучшим тренером сезона-2022/23 в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия сезона КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

53-летний специалист завоевал приз лучшему тренеру сезона второй раз подряд. Федоров возглавил московский клуб в 2021 году, не имея тренерского опыта. В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл плей-офф КХЛ, завоевав трофей во второй раз подряд. Главный тренер армейцев выиграл приз лучшему тренеры в третий раз — в 2016 году награду получил Дмитрий Квартальнов.

В качестве игрока Федоров трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 1994 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 2017 году Федоров вошел в число 100 лучших игроков в истории НХЛ. Россиянин является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008). В 2016 году он был введен в Зал славы Международной федерации хоккея в категории «игрок».

На приз лучшему тренеру также претендовали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»). В истории КХЛ дважды лучшим тренером сезона признавался Билялетдинов (2009, 2018). Рекорд принадлежит Олегу Знарку, который выиграл приз четыре раза (2010 год; как главный тренер ХК МВД), (2012, 2013; московское «Динамо»), (2017; СКА). В 2021 году лучшим тренером был признан канадец Боб Хартли, который тогда выиграл Кубок Гагарина с омским «Авангардом».

До образования КХЛ приз лучшему тренеру, учрежденный Федерацией хоккея России и Профессиональной хоккейной лигой с 2001 года, дважды выигрывали Валерий Белоусов (2001, магнитогорский «Металлург»; 2004, «Авангард»), чех Владимир Вуйтек (2002, 2003; «Локомотив»).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На чемпионате мира болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Винер заявила, что у Дины Авериной есть несовместимые с выступлениями травмы
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь