Сергей Федоров второй год подряд признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Источник: https://vk.com/hccska

БАРВИХА /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Наставник московского ЦСКА Сергей Федоров признан лучшим тренером сезона-2022/23 в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом стало известно в ходе церемонии закрытия сезона КХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0f755bcfc6d2ee61&partner_ext=173&place_id=222&oid=-105601641&hd=2&id=456249518&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

53-летний специалист завоевал приз лучшему тренеру сезона второй раз подряд. Федоров возглавил московский клуб в 2021 году, не имея тренерского опыта. В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл плей-офф КХЛ, завоевав трофей во второй раз подряд. Главный тренер армейцев выиграл приз лучшему тренеры в третий раз — в 2016 году награду получил Дмитрий Квартальнов.

В качестве игрока Федоров трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). В 1994 году он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 2017 году Федоров вошел в число 100 лучших игроков в истории НХЛ. Россиянин является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008). В 2016 году он был введен в Зал славы Международной федерации хоккея в категории «игрок».

На приз лучшему тренеру также претендовали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»). В истории КХЛ дважды лучшим тренером сезона признавался Билялетдинов (2009, 2018). Рекорд принадлежит Олегу Знарку, который выиграл приз четыре раза (2010 год; как главный тренер ХК МВД), (2012, 2013; московское «Динамо»), (2017; СКА). В 2021 году лучшим тренером был признан канадец Боб Хартли, который тогда выиграл Кубок Гагарина с омским «Авангардом».