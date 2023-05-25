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12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский хоккеист вернулся из НХЛ в «Трактор»

Кравцов вернулся из НХЛ в «Трактор».

ТракторКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Трактор"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский нападающий Виталий Кравцов подписал соглашение с челябинским «Трактором», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 23-летним игроком рассчитан на два года. В прошедшем сезоне он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего за два сезона в НХЛ он набрал 12 очков (6 голов и 6 передач) в 64 матчах.

«Радует, что Виталий решил вернуться в родной “Трактор” и связать свое будущее с клубом на два сезона. У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации. Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление. Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с “Трактором” в КХЛ», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Кравцов является воспитанником «Трактора», на его счету в КХЛ 213 матчей и 95 очков (52+43). На драфте 2018 года он был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

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