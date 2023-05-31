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20:53 (мск), источник: ТАСС

Самый ценный игрок прошедшего регулярного чемпионата КХЛ Дмитрий Яшкин покинул СКА

ТАСС, 31 мая. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин покинул петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

«Хоккей — это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями, — написал Ротенберг. — В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся».

«Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА, сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях, однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение — уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой. Дима, спасибо за классный год, удачи», — добавил главный тренер СКА.

Яшкину 30 лет, игрок перешел в петербургский клуб в 2022 году. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также самым ценным игроком сезона, в 67 матчах набрав 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 матчах плей-офф Яшкин набрал 7 очков (5+2). Предыдущей командой Яшкина был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона», также в НХЛ он выступал за «Сент-Луис» и «Вашингтон».

С 2019 по 2021 год Яшкин играл за московское «Динамо», в составе которого стал самым ценным игроком регулярного чемпионата в сезоне-2019/20 и лучшим снайпером регулярного чемпионата в сезоне-2020/21.

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