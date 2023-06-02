Лучший бомбардир ЦСКА в сезоне Окулов продлил контракт с клубом

Окулов в прошлом сезоне набрал 54 очка (18 голов и 36 передач) в 60 матчах «регулярки» и стал лучшим бомбардиром клуба. В плей-офф он стал вторым в команде по набранным очкам (20; 6+14). Форвард перешел в ЦСКА в 2017 году из новосибирской «Сибири» и стал с армейцами трехкратным обладателем Кубка Гагарина.