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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучший бомбардир ЦСКА в сезоне Окулов продлил контракт с клубом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Нападающий Константин Окулов продлил соглашение с ЦСКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на два года.

Окулов в прошлом сезоне набрал 54 очка (18 голов и 36 передач) в 60 матчах «регулярки» и стал лучшим бомбардиром клуба. В плей-офф он стал вторым в команде по набранным очкам (20; 6+14). Форвард перешел в ЦСКА в 2017 году из новосибирской «Сибири» и стал с армейцами трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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