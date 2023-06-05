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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» выменяло российского вратаря у клуба ВХЛ

Минское «Динамо» совершило обмен с клубом Всероссийской хоккейной лиги «Буран», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: VK.COM/HCBURAN_VRN

По итогам обмена состав белорусского пополнил 20-летний российский вратарь Егор Вельмакин.

Прошедший сезон молодой голкипер провёл во Всероссийской хоккейной лиги. Вельмакин провёл за ХК «Буран» 12 встреч, в которых в среднем отражал 93,7% бросков по своим воротам, а также заработал коэффициент надёжности 2,17.

Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги белорусская команда заняла восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 68 матчей. В первом раунде плей-офф «Динамо» уступило СКА со счётом 2−4 в серии.

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