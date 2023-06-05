Минское «Динамо» выменяло российского вратаря у клуба ВХЛ

Прошедший сезон молодой голкипер провёл во Всероссийской хоккейной лиги. Вельмакин провёл за ХК «Буран» 12 встреч, в которых в среднем отражал 93,7% бросков по своим воротам, а также заработал коэффициент надёжности 2,17.