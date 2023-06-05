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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Бывший чиновник IIHF обвинил КХЛ в разрушении хоккея

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF), ныне глава Альянса европейских хоккейных клубов Шимон Шемберг заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрушила европейский хоккей, выступив против Лиги чемпионов.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

КХЛ была основана в 2008 году. В разные годы в лиге выступали клубы из Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Латвии, Казахстана и Белоруссии. В настоящее время в составе лиги помимо российских команд играют минское «Динамо» и астанинский «Барыс».

«КХЛ была ужасной. Она разрушила европейский хоккей, выступив против Лиги чемпионов и не позволив командам играть в ней. Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо. Во-вторых, что участие в КХЛ сделало с иностранными командами. Как выглядели, например, братиславский “Слован”, хельсинский “Йокерит”, загребский “Медвешчак”, пражский “Лев”, рижское “Динамо” после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились. Если бы “Слован” был просто развлечением, а не хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился», — цитирует Шемберга ŠPORT.sk.

«КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в нее играли только в России. Но они принимали новые клубы, чисто из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал “Слован”, они просто хотели показать, что он играет не в Словакии, а в чемпионате России. Я очень хорошо знаю нескольких человек из “Слована”. В последние годы в КХЛ у клуба не было ни копейки по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарем? Это была катастрофа», — добавил бывший пресс-секретарь IIHF.

Также Шемберг рассказал, сколько в среднем за сезон терял «Йокерит», который выступал в КХЛ с сезона-2014/15 по сезон-21/22.

«КХЛ была провалом со всех точек зрения. От запрета командам играть в Лиге чемпионов до захвата европейских команд, которые они уничтожили. “Йокерит” каждый сезон терял в среднем 13 миллионов евро», — отметил он.

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