А. Костицын: Год на профессиональном уровне не играл, карьера хоккеиста завершена

«Рад вернуться в систему минского “Динамо”. Для меня это новый вызов. По сути, начинаю новый путь. Мне это направление интересно. Хочется помочь команде и клубу. Будем двигаться вместе.

С руководством наметили ориентиры и цели работы. Более обстоятельные разговоры и планирование ещё впереди. В любом случае будем работать с одной связке с руководством, тренерским штабом, спортивным отделом. Глобально стратегия останется прежней: развивать молодых белорусских хоккеистов, приглашать сильных легионеров, которые будут приносить пользу на площадке и за её пределами, передавать свой опыт молодым. И, разумеется, надо бороться за самые высокие места.