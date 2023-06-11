Вратарь Федотов завершит службу в армии через 21 день

Об этом «Матч ТВ» сообщил тренер команды Военно‑морского флота по хоккею с шайбой Валерий Покровский.

«Когда Иван Федотов завершит службу в армии? Нам известно, что это будет через 21 день. Когда был призван в армию, тогда и заканчивает службу. Так что Иван еще успеет пройти летние сборы с клубом КХЛ», — заявил Покровский «Матч ТВ».

В воскресенье в Санкт‑Петербурге завершился чемпионат вооруженных сил РФ по хоккею с шайбой. Команда ВМФ, за которую выступает Федотов, заняла второе место.