Шведы хотят ввести пожизненный запрет за игру в КХЛ. Это просто истерика

Местный хоккейный клуб «Брюнес» выступил с инициативой пожизненного запрета на выступления тем игрокам, которые продолжили выступать в КХЛ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Причем речь идет не только о шведах, а вообще о любых хоккеистах.

Скандинавы во главе колонны

Безумные идеи не иссякают в Скандинавии. В июле прошлого года лидер сборной Финляндии Лаури Керминен был отстранен от выступлений за национальную команду из-за того, что играл в России за московское «Динамо». Финны признались, что были разочарованы его решением и обвиняли в том, что он продался за деньги. Тем не менее, Лаури продолжил жить и играть в Москве, наплевав на сборную.

Не менее жесткой вышла ситуация со шведским баскетболистом Юнасом Йеребко, который столкнулся с дискриминацией на родине из-за выступления за московский ЦСКА. Юнас в начале 2022 года подписал контракт с «армейцами» и отыграл за москвичей до конца сезона.

Однако с тех пор не может найти себе новый клуб. Йеребко в социальных сетях заявил, что попал в «черный список» шведской федерации баскетбола из-за игры в России. В самой федерации отметили, что ждут от игрока искренних заявлений.

Что придумали в «Брюнесе»

Уровень бреда и идиотизма в Швеции на этом не закончился. На этот раз речь пойдет о хоккее. Клуб «Брюнес» грозит ввести пожизненную дисквалификацию для тех игроков, которые посмели остаться в КХЛ после начала СВО.

«Если вы играли в КХЛ после этого срокам по каким-то своим причинам, то вы никогда не сможете играть за “Брюнес”. Наше предложение было объявлено на ежегодном собрании, его поддержало все правление клуба. Мы хотим принять долгосрочное политическое решение, которое идет дальше принципов ассоциации», — приводит часть заявления «Брюнеса» издание Gefle Dagblad.

Окончательное решение пока не принято, но, исходя из всего вышесказанного, есть большая вероятность, что оно будет положительным. Более того, запрет может распространиться на все шведские клубы, а не только на «Брюнес». Таким образом дорога в Швецию может быть закрыта десяткам классных хоккеистов. Тут мы все-таки исключительно про легионеров из КХЛ, шансы на то, что в Швецию могут захотеть сейчас поехать россияне, просто мизерные.

Удивительно, но до последнего времени в КХЛ спокойно играл за ЦСКА шведский вратарь Адам Рейдерборн, шведский форвард Якоб Лилья классно выступал за «Динамо». Теперь им и многим другим по большому счету нельзя играть в Швеции, если соответствующий регламент примут в этой стране. Причем речь идет не про временный запрет, а про пожизненный. И это уже какая-то новая грань неадекватности.

Конфликт на Украине закончится, и что тогда будут делать шведы? В Словакии, к примеру, приняли решение не допускать до сборной игроков, выступавших в КХЛ. В Швеции же пошли еще дальше. Что удивительно, североамериканские хоккеисты в большинстве своем остались в России, а некоторые до сих рассматривают варианты продолжения карьеры в КХЛ.