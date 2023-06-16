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10:58 (мск), источник: dostup1.ru

Текслер: «Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал»

Губернатор Челябинской области и президент ХК «Трактор» Алексей Текслер верит в успешное выступление форварда Виталия Кравцова в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Виталий раскрывался только в Челябинске и только при [главном тренере “Трактора”] Анваре [Гатиятулине]. Мы верим в него», — сказал Текслер.

Ранее сообщалось, что Кравцов возвращается в челябинский «Трактор» — клуб и 23-летний форвард достигли соглашения о контракте до конца сезона 2024/2025.

В минувшем сезоне «черно-белые» не смогли попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой. Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него», — отметил губернатор Челябинской области.

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