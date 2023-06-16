Текслер: «Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал»

Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Виталий раскрывался только в Челябинске и только при [главном тренере “Трактора”] Анваре [Гатиятулине]. Мы верим в него», — сказал Текслер.

Ранее сообщалось, что Кравцов возвращается в челябинский «Трактор» — клуб и 23-летний форвард достигли соглашения о контракте до конца сезона 2024/2025.

В минувшем сезоне «черно-белые» не смогли попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой. Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него», — отметил губернатор Челябинской области.