Легендарный комментатор бросил ТВ, чтобы стать тренером! Дмитрий Федоров выучился и начинает карьеру с низов

Федоров вошел в штаб «Чайки»! Нет, это не дауншифтинг главного тренера ЦСКА. Великий в прошлом хоккеист, а теперь двукратный обладатель Кубка Гагарина в новой для себя роли, остается во главе «армейцев». Но в нашем хоккее теперь на одного тренера по фамилии Федоров стало больше. Речь о Дмитрии Юрьевиче Федорове — руководителе КХЛ ТВ, комментаторе и ведущем «Матч ТВ». Теперь он тренер. Официально.

Со стороны все это выглядит как очередной PR-ход клуба, которым уже не удивить. В КХЛ и раньше подписывали однодневные контракты с болельщиками. Журналистов брали на сборы, чтобы испытать их стойкость. Привлекали шоуменов вроде Станислава Ярушина. Но все это было не всерьез. Оболочка, за которой ничего нет. Тогда как Федоров становится тренером не на один день. Ради этого опыта он бросает престижную должность на телевидении и, по плану, будет лишь пару раз в месяц вести студию на ТВ.

Наверняка найдутся хоккейные люди, смотрящие на этот эксперимент с недоверием. Идут ли в «Торпедо» на риск? Уверены, что нет. Если это и лотерея, то беспроигрышная. «Чайка» уже выиграла Кубок Харламова, так что как таковой результат не будет стоять ребром. Проблем с внедрением в чемпионский штаб тоже не будет, так как главный тренер золотой молодежки пошел на повышение в ВХЛ. У нового наставника нижегородцев Алексея Исакова новый штаб, где помимо Федорова помощником будет Дмитрий Космачев.

Тандем помощников Космачев — Федоров вообще выглядит интересно. Один — нижегородец, бывший защитник с богатым опытом КХЛ, последние несколько лет тренировавший юниорскую команду «Торпедо». Другой — человек со стороны, и в плане географии, и с точки зрения взглядов на хоккей. Начиная с 90-х годов, Федоров был глубоко погружен в этот вид спорта, но как ведущий и комментатор. У него всегда было оригинальное мнение по разным вопросам, так что нестандартное мышление точно привнесет новые идеи в игру «Чайки».

— Мы несколько раз очень тепло пообщались с Алексеем Геннадьевичем Исаковым, нашли взаимопонимание по важным вопросам. Я сам предложил ему сдать экзамен. Звучит забавно, но я не вижу в этом ничего постыдного. Сделал тактический анализ двух матчей Кубка Будущего. Большой текст и три десятка разрисованных скринов. Потом разобрал игру в большинстве молодежных сборных России на Кубке Будущего. Красные и белые как раз много удалялись в игре друг против друга. Важно было анализировать игру команд, про которые я ничего не знаю. И тут как раз сборные, игравшие с листа. Идеальная модель для экзамена. Исаков дал добро, и мне прислали контракт. Вот, собственно, и весь мой путь к этой работе мечты. Я несколько раз ездил в Нижний Новгород в прошедшем сезоне. Бывал на играх «Чайки», видел ее огромный потенциал. Мы это не афишировали, но я прошел небольшую стажировку с молодежью «Торпедо», — сказал Федоров в интервью Sports.ru.

Впрочем, не стоит думать, что стажировка в «Торпедо» — это первая тренерская проба Федорова. Он уже работал тренером-волонтером в «Динамо-2005», где вместе с Алексеем Кудашовым помогал Антону Корредору. С нынешним наставником бело-голубых Федоров пересекался еще на Матче звезд 2020 года. Тогда их команда одержала победу, в честь чего Дмитрий побрился наголо, пробежался вокруг арены и заявил, что будет поступать в ВШТ. Известный комментатор сдержал слово и отучился на хоккейного тренера. С тех пор он либо напрямую занимался тренерской деятельностью, либо следил за тенденциями под новым для себя углом.

Что Федоров может дать 20-летним пацанам из «Чайки»? Хоккею он их вряд ли научит. Но чтобы показать те или иные технические приемы на своем примере в штабе будут найдутся люди. А вот найти подход к молодым людям с точки зрения психологии, Дмитрий может получше иных поигравших тренеров. Уже бывшему боссу комментаторов не чужда педагогика. Не один год он готовил из бывших хоккеистов людей, органично смотрящихся в кадре и уверенно вещающих в микрофон, что порой сложнее, чем управиться со спортивной командой. А главное, что Федоров в свои 51 год свежо мыслит и не смотрит на более юных коллег свысока.

Желание узнавать новое — это то что вдохновляет и заряжает. Перевернуть свою жизнь на 180 градусов, находясь на шестом десятке дано не каждому. Федоров смог. Пусть его дальнейшие тренерские перспективы пока туманны. Сможет ли он пойти дальше МХЛ? Доверят ли ему пост главного тренера? Далеко не в каждом клубе генеральным менеджером работает молодой прогрессивный человек, не игравший в хоккей, коим в «Торпедо» является Максим Гафуров. Во многих командах на руководящих ролях по-прежнему сидят люди из прошлой эпохи, скованные догмами. И даже если у Федорова не получится построить успешную тренерскую карьеру, его победой станет обрушение этих стереотипов.