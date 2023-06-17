Экс-глава Международной Федерации хоккея оценил решение создать КХЛ

«Это длинная история! Когда Александр Медведев рассказал мне о том, что они хотят сделать Континентальную хоккейную лигу в Европе, я подумал: “Почему нет? Это хорошая идея”. Особенно в том смысле, чтобы создать хорошую конкуренцию НХЛ, спортивную конкуренцию. Нам нужен сильный европейский хоккей, и это тоже было целью — организовать высококлассную лигу. С самого начала я был за то, чтобы в будущем у нас была европейская лига. КХЛ стартовала именно как мощная европейская лига.



Как создание КХЛ повлияло на международный хоккей в те годы? После распада Советского Союза я наблюдал за советской лигой, за тем, как команды в девяностые столкнулись с большими проблемами. Многие игроки уехали в Европу, в Северную Америку. Это было тяжёлое время для российского спорта — любого, не только хоккея. В 2000-х начались попытки создать сильную российскую лигу, но это получилось не сразу. Мне понравилась идея КХЛ пригласить команды из других стран — из Казахстана, Беларуси, Латвии — бывших советских республик. Затем были другие страны, например, Финляндия с “Йокеритом”. Всё это работало на то, чтобы улучшить уровень российского клубного хоккея. Это было очень хорошее решение», — сказал Фазель в эфире официального YouTube-канала КХЛ.