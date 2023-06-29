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14:42 (мск), источник: ТАСС

Михаила Аверина назначили на пост председателя совета директоров омского «Авангарда»

Он сменил Александра Крылова.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Михаил Аверин назначен председателем совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

«За последние годы “Авангард” одержал много спортивных побед, построил “G-Drive — Арену”, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача — поддерживать условия для ее роста и развития», — сказал Аверин.

Аверин сменил на этом посту Александра Крылова, который объявил об уходе 25 мая. Он занимал эту должность с 2018 года.

Сейчас Аверин обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».

В прошлом сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Команда дошла до финала конференции в плей-офф, где в серии до четырех побед уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4.

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