Михаила Аверина назначили на пост председателя совета директоров омского «Авангарда»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Михаил Аверин назначен председателем совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

«За последние годы “Авангард” одержал много спортивных побед, построил “G-Drive — Арену”, открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача — поддерживать условия для ее роста и развития», — сказал Аверин.

Аверин сменил на этом посту Александра Крылова, который объявил об уходе 25 мая. Он занимал эту должность с 2018 года.

Сейчас Аверин обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».