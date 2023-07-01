Голкипер Иван Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА

По сведениям источника, соглашение с 26-летним россиянином будет рассчитано на два года.

В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.