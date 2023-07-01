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13:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер Иван Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Голкипер Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

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Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, соглашение с 26-летним россиянином будет рассчитано на два года.

В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

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