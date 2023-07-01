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13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна зарплата новичка «Барыса» Паскуале

Как стало известно «СЭ», зарплата вратаря Эдди Паскуале в «Барысе» составит около 65 миллионов рублей в год.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

14 июня 32-летний канадский хоккеист стал игроком казахстанской команды. 1 июля стало известно, что клуб заключил одностороннее соглашение с голкипером на два сезона до 30 апреля 2025-го.

В прошлом сезоне Паскуале провел 50 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 23 победы при показателе отраженных бросков — 92,7 процента. В плей-офф — 10 игр, 4 победы и 90,6 процента отраженных бросков.

Ранее вратарь выступал за «Локомотив» и «Тампу-Бэй».

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