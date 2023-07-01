Стала известна зарплата новичка «Барыса» Паскуале

14 июня 32-летний канадский хоккеист стал игроком казахстанской команды. 1 июля стало известно, что клуб заключил одностороннее соглашение с голкипером на два сезона до 30 апреля 2025-го.

В прошлом сезоне Паскуале провел 50 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 23 победы при показателе отраженных бросков — 92,7 процента. В плей-офф — 10 игр, 4 победы и 90,6 процента отраженных бросков.