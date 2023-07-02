У вратаря СКА угнали машину в Санкт-Петербурге

Спортсмен обратился в правоохранительные органы в субботу, 1 июля. Стоимость машины черного цвета Иванов оценил в 2,6 миллиона рублей. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

19-летний Иванов попал в систему СКА в 2020 году. В Молодежной хоккейной лиге игрок выступал за «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В КХЛ вратарь дебютировал осенью прошлого года. В минувшем сезоне он провел пять матчей в регулярном чемпионате.