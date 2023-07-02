Генменеджер «Барыса»: Скленичка осознанно отказался от сборной Чехии в пользу КХЛ

«До чемпионата мира он входил в состав сборной Чехии и понимал, что если подписывает с нами контракт, то за национальную команду он выступать не будет. Такое решение по переходу к нам он принял осознанно. Ему всё же надо кормить свою семью, деньги платятся другие.



Запрет чешским спортсменам выступать на территории России? Думаю, это рекомендации только. Тем более он приедет в Казахстан, а это другая страна. На сегодняшний день нет никаких проблем, я с агентом разговаривал. Игрок собирается ехать к нам со своей семьёй», — цитирует Белана ТАСС.