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11:43 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Куньлунь» объявил об уходе Айрленда с поста главного тренера

Специалист возглавлял команду с 2022 года.

КуньлуньКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский специалист Грег Айрленд покинул пост главного тренера китайского клуба Фонбет — Континентальной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в китайском клубе.

«Грег Айрленд покидает пост главного тренера “Куньлунь Ред Стар”. Новый главный тренер будет объявлен на следующей неделе», — сообщил собеседник агентства.

Айрленду 54 года, он возглавлял «Куньлунь» с 2022 года. В прошлом сезоне китайский клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Также специалист занимает должность главного тренера сборной Китая.

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