Рижское «Динамо» умирает? Бывший клуб КХЛ — на грани закрытия
Пока клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии.
Пока клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии.
Сегодня ряд латвийских СМИ выпустили материалы с яркими заголовками, смысл которых сводился к тому, что рижское «Динамо» прекратило свое существование. За громкой новостью стоит обычная история. Клуб не подал заявку на участие в Открытом чемпионате Латвии. Об этом порталу Sportacentrs рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс. Таким образом, «Динамо» в предстоящем сезоне не будет выступать ни в одном турнире.
Однако председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис, слова которого приводит ТАСС, выступил с опровержением. «Информация о прекращении существования “Динамо” не соответствует действительности, — рассказал функционер. — Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель».
Сама новость о закрытии «Динамо» не стала шоком внутри страны, поскольку после выхода из КХЛ в феврале 2022 года клуб оказался в состоянии клинической смерти. В новых реалиях было понятно, что долго в прежнем виде он не протянет. Ранее финансирование «Динамо» в значительной степени обеспечивали партнеры из России — компании «Газпром» и «Итера». Российско-украинский конфликт привел к разрыву не только экономических связей, но и спортивных.
Последние лет пять проект влачил жалкое существование в КХЛ в сравнении с тем, что было на заре возникновения лиги. Однако, оказавшись вне большого спортивного пространства, команда стала совершенно ненужной и на внутреннем рынке. Прошлый сезон «Динамо» существовало словно по инерции, выступая в Открытом чемпионате Латвии. Была надежда, что за год внешнеполитическая ситуация может измениться в лучшую сторону. Тогда реально было думать о возвращении на большую сцену. Этого не случилось и в обозримом будущем ничего хорошего ждать рижскому клубу не приходится.
В турнире участвуют девять команд, включая представителей Литвы и Эстонии. Однако чистыми профессионалами можно назвать только представителей действующего победителя — «Земгале». Этот клуб параллельно играл во втором дивизионе финского чемпионата. Из-за внутренних и финансовых проблем «Динамо» завершало минувший сезон в три пятерки, состоявшие преимущественно из молодежи. Ее разбавляли несколько ветеранов, включая Микелиса Редлихса и Георгия Пуяца. Команда вылетела в полуфинале плей-офф от «Земгале», проиграв все четыре матча с разгромными счетами (0:7, 1:11, 1:9, 3:10).
Бизнесмен Савицкис, который курировал клуб во время его выступления в КХЛ, — бывший офицер КГБ. Это обстоятельство изначально накладывало приличную долю негатива на «Динамо», всегда существовавшее на деньги российских партнеров. В Латвии значительная часть болельщиков не приняла клуб, возрожденный специально под КХЛ. К тому же для Савицкиса хоккей никогда не был любовью на всю жизнь, а служил в первую очередь отличным инструментом для решения деловых и политических вопросов. Сейчас эта привилегия отпала. Выяснилось, что в самой Латвии никто не готов отдать последнее для дальнейшего существования легендарного клуба. Проект рижского «Динамо» не выброшен на свалку истории, как может показаться. Скорее он законсервирован до лучших времен.
Михаил Зислис