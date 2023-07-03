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11:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ХК «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену

Команда опубликовала трогательное видео.

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В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды.

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Спортсмены опубликовали трогательное прощальное видео.

«Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик….», — указано в посте.

В ролике маскот прощается с ЛДС «Сибирь»: обходит коридоры, собирает свои вещи, садится в микроавтобус и уезжает на новую арену.

Ранее стало известно, когда пройдут первые матчи ХК «Сибирь» в новом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
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