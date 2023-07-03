В Новосибирске ХК «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену
Команда опубликовала трогательное видео.
Команда опубликовала трогательное видео.
В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды.
Спортсмены опубликовали трогательное прощальное видео.
«Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик….», — указано в посте.
В ролике маскот прощается с ЛДС «Сибирь»: обходит коридоры, собирает свои вещи, садится в микроавтобус и уезжает на новую арену.
Ранее стало известно, когда пройдут первые матчи ХК «Сибирь» в новом сезоне.