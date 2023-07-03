В Новосибирске ХК «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» переезжает на новую ледовую арену. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале команды.

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«Мы начинаем переезд на новую арену! Первым собрался Снеговик….», — указано в посте.

В ролике маскот прощается с ЛДС «Сибирь»: обходит коридоры, собирает свои вещи, садится в микроавтобус и уезжает на новую арену.