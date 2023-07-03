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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Бабаев: со Скабелкой на чемпионате мира сборная Казахстана выступила бы ещё лучше

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал об отношениях с главным тренером «Барыса» Андреем Скабелкой и объяснил причину ухода специалиста из сборной Казахстана в преддверии чемпионата мира — 2023.

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

«С Андреем мы дружим более 25 лет. Он мне не клиент, я ему не агент. У нас немного другие отношения. К сожалению, не только с Максимовым тренер не нашел общий язык. Есть и другие хоккеисты, попавшие в немилость к наставнику, которых я веду. Но я никогда не буду из-да этого давить на Скабелку. Я всего лишь агент игроков. Моя работа делать всё, чтобы клиентам игралось как можно комфортнее.

Проясню ситуацию и с уходом Андрея Владимировича с поста наставника сборной Казахстана перед мировым первенством. Действительно он пошёл на такой шаг потому, что является гражданином Беларуси. Их, как известно, на ЧМ-2023 не допускали. Уверен, что был бы он у руля главной команды на мировом первенстве, сборная выступила бы ещё лучше.

Позиции в “Барысе” сейчас у Андрея Скабелки сильны. Пока нет предпосылок для его ухода из клуба. Он очень много делает для развития казахстанских хоккеистов и хоккея в целом. Ребята стали мастеровитее и дисциплинированнее. Андрей хочет достигнуть наилучшего результата», — сказал Бабаев в интервью журналисту Ивану Резванцеву.

Сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.

Ранее Минспорта Казахстана ответило на призыв инициативной группы болельщиков «Барыса» отправить тренерский штаб и руководство команды в отставку.

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