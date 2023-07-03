Бабаев: со Скабелкой на чемпионате мира сборная Казахстана выступила бы ещё лучше

«С Андреем мы дружим более 25 лет. Он мне не клиент, я ему не агент. У нас немного другие отношения. К сожалению, не только с Максимовым тренер не нашел общий язык. Есть и другие хоккеисты, попавшие в немилость к наставнику, которых я веду. Но я никогда не буду из-да этого давить на Скабелку. Я всего лишь агент игроков. Моя работа делать всё, чтобы клиентам игралось как можно комфортнее.



Проясню ситуацию и с уходом Андрея Владимировича с поста наставника сборной Казахстана перед мировым первенством. Действительно он пошёл на такой шаг потому, что является гражданином Беларуси. Их, как известно, на ЧМ-2023 не допускали. Уверен, что был бы он у руля главной команды на мировом первенстве, сборная выступила бы ещё лучше.



Позиции в “Барысе” сейчас у Андрея Скабелки сильны. Пока нет предпосылок для его ухода из клуба. Он очень много делает для развития казахстанских хоккеистов и хоккея в целом. Ребята стали мастеровитее и дисциплинированнее. Андрей хочет достигнуть наилучшего результата», — сказал Бабаев в интервью журналисту Ивану Резванцеву.