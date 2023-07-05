Канадский нападающий Филипп Майе покидает магнитогорский «Металлург»

«Мы не заканчиваем селекцию и продолжаем работу по всем интересующим нас направлениям. Она ведется с самого открытия рынка свободных агентов и будет идти вплоть до наступления дедлайна. Мы внимательно мониторим ситуацию на рынке с учетом текущих реалий. Филипп Майе подписал контракт с “Монреалем”. В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ. Так и получилось, Филипп пошел на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки», — прокомментировал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.