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11:58 (мск), источник: dostup1.ru

Канадский нападающий Филипп Майе покидает магнитогорский «Металлург»

Сообщается, что форвард принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

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Канадский нападающий Филипп Майе покидает магнитогорский ХК «Металлург» (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Форвард принял решение о продолжении карьеры в НХЛ. Мы благодарим Филиппа за два сезона в нашей команде и желаем удачи в карьере», — сообщается в официальном Telegram-канале команды.

Майе выступал за «Металлург» с лета 2021 года.

«Мы не заканчиваем селекцию и продолжаем работу по всем интересующим нас направлениям. Она ведется с самого открытия рынка свободных агентов и будет идти вплоть до наступления дедлайна. Мы внимательно мониторим ситуацию на рынке с учетом текущих реалий. Филипп Майе подписал контракт с “Монреалем”. В разговоре после сезона Филипп отметил, что готов вернуться в Магнитогорск, но честно сказал, что приоритетом для него является игра в НХЛ. Так и получилось, Филипп пошел на исполнение мечты, пойдя в том числе и на финансовые уступки», — прокомментировал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

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