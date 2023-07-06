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20:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна зарплата нападающего «Барыса» Шапю по новому контракту

«Барыс» подписал новый контракт на один год с канадским нападающим Майклом Шапю.

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Источник: https://vk.com/khl_transfers_ru

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока по новому контракту составит 42 миллиона рублей в год.

Шапю выступает за «Барыс» с осени 2022 года. Большую часть сезона-2022/23 31-летний канадец восстанавливался от травмы, на его счету 3 гола в 10 матчах за команду из Астаны.

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