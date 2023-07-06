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20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий системы «Айлендерс» Андреофф близок к переходу в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Энди Андреофф может продолжить карьеру в «Сибири».

Сибирь
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Источник: AP 2023

Минувший сезон 32-летний форвард провел в системе «Айлендерс», сыграв всего три матча в НХЛ, но стал лучшим снайпером регулярного чемпионата АХЛ (37 шайб в 69 играх).

В четверг, 6 июля, ньюйоркцы выкупили контракт хоккеиста, который действовал до 2024 года, и тот стал свободным агентом.

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