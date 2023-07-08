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16:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА объявил о подписании контракта с отслужившим в армии вратарем Федотовым

Вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА
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Источник: ХК ЦСКА

26-летний голкипер заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В регулярном чемпионате-2021/22 вратарь провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9, а коэффициент надежности — 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отраженных бросков 93,7, а коэффициент надежности — 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ-2021/22.

Ранее КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова. 2 июля россиянин опубликовал первое фото после армии.

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