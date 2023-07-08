Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:39 (мск), источник: ТАСС

Меморандум невзаимопонимания. НХЛ выступила против подписания Федотовым контракта с ЦСКА

ТАСС, 8 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в субботу объявила о заключении вратарем Иваном Федотовым двухлетнего контракта с ЦСКА, при этом Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала эту сделку нарушением соглашения игрока с «Филадельфией».

Филадельфия
ЦСКАНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Год назад Федотов считался одним из сильнейших вратарей страны. В составе сборной России в феврале 2022 года он завоевал серебро Олимпийских игр, а с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина и был признан лучшим вратарем сезона. В то время было уже ясно о желании игрока уехать в НХЛ, позднее он подписал однолетний контракт новичка с «Филадельфией». Однако 1 июля после одной из тренировок в Санкт-Петербурге Федотов был задержан сотрудниками военкомата в связи с подозрениями в уклонении от призыва на срочную службу в армию и вскоре был отправлен для прохождения службы.

Оспаривать решение призывной комиссии в суде Федотов не стал. В армии вратарь не терял игровой практики, ряд матчей провел в Санкт-Петербурге за армейскую команду ХК ВМФ. Еще до его увольнения в запас стало ясно, что в ЦСКА настроены на заключение с ним контракта. Об этом в интервью ТАСС после завершения победного сезона-2022/23 рассказал президент армейцев Игорь Есмантович, а клуб не стал делать предложение шведскому вратарю Адаму Рейдеборну, учитывая ужесточение лимита на легионеров.

«Филадельфия» 14 июня объявила о том, что срок действия контракта с Федотовым был перенесен на сезон-2023/24, из-за причин, по которым вратарь не смог приехать к открытию тренировочного лагеря клуба в сентябре. В связи с этим в КХЛ сообщили, что обратились в НХЛ с просьбой уточнить статус вратаря, в американской лиге ответили, что зарегистрировали контракт с «Филадельфией».

НХЛ оспаривает контракт Федотова в КХЛ

В субботу КХЛ сообщила о регистрации соглашения Федотова с ЦСКА. «КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25», — сказано в заявлении лиги.

Поначалу казалось, что вопрос с будущим Федотова был согласован на уровне лиг. Однако все совсем не так: заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что контракт Федотова с «Филадельфией» остается в силе. «Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с “Филадельфией” связывает его с командой на сезон-2023/24. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ», — сказал Дэйли ТАСС.

Он подчеркнул, что никакого соглашения по российскому вратарю с КХЛ достигнуто не было. «О том, что контракт Федотова с “Филадельфией” был продлен, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», — отметил Дэйли 8 июля.

О меморандуме взаимопонимания между КХЛ и НХЛ

Упомянутый в заявлении КХЛ меморандум взаимопонимания является документом, на основании которого отечественная лига и НХЛ уважают контракты игроков со своими клубами. Ранее не раз происходили ситуации, когда молодые хоккеисты уезжали в Северную Америку, имея действующие соглашения с российскими клубами. Поводом для заключения такого меморандума стали события 2008 года, когда нападающий Александр Радулов, который имел еще год контракта с «Нэшвиллом», перешел в «Салават Юлаев». После этого сначала КХЛ ввела мораторий на подписание игроков НХЛ с действующими соглашениями, а в 2010 году лиги подписали меморандум, который систематически продлевался.

В марте 2022 года НХЛ, учитывая массовое число санкций по отношению к российскому спорту, приостановила прямое общение с российскими клубами. Соблюдать меморандум оказалось тяжело, однако случаев отъезда игроков с действующими контрактами пока не было. При этом Россия, в отличие от европейских стран, не подписывала с НХЛ договор о сумме компенсаций за каждого игрока, поэтому клубы ничего не получали за хоккеистов в случае их отъезда. В то же время из-за меморандума клубы НХЛ не могут забирать по ходу сезона задрафтованных ими хоккеистов, как это делается применительно к другим чемпионатам.

Уже известно, что на 17 июля намечена пресс-конференция с участием Есмантовича, главного тренера ЦСКА Сергея Федорова и Федотова, на которой, как ожидается, будут подробно объяснены нюансы подписания контракта. О нескольких деталях Есмантович рассказал ТАСС в субботу. «Рукописного контракта у Федотова с “Филадельфией” на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт, поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле», — сказал руководитель клуба.

«Мы зарегистрировали юридически обоснованный и справедливый контракт. Подход к документам был скрупулезен с юридической точки зрения. Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер “Филадельфии”. Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ», — добавил он.

Учитывая ситуацию с контрактами с двумя командами, клубы НХЛ могут воспользоваться таким прецедентом для того, чтобы попытаться убедить хоккеистов с действующими соглашениями с российскими клубами отправиться за океан. Особенно это касается молодых игроков, в том числе и только что задрафтованных клубами НХЛ.

В последней подобной ситуации, связанной с Радуловым, на авансцену вышла Международная федерация хоккея (IIHF), которая была готова тогда не допустить игрока до международных матчей. IIHF не стала дисквалифицировать игрока по формальной причине — из-за отсутствия регламентирующего договора между лигами о переходах игроков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров опубликовал новое видео тренировок в больнице
Кто сыграет Федора Черенкова в фильме о бывшем футболисте "Спартака"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь