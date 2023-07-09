Тренер ЦСКА Федоров высказался о контракте отслужившего в армии Федотова

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о регистрации контракта хоккеиста с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25. В понедельник заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что у 26-летнего Федотова действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз». НХЛ проинформировала об этом КХЛ. В воскресенье в КХЛ заявили РИА Новости, что между лигой и НХЛ нет подписанного меморандума, но стороны продолжают уважать контракты друг друга.

«Ваня сыграл большую роль в победе в плей‑офф 2022 года. Это вратарь высокого уровня, который очень трепетно относится к своему ремеслу. Уверены, что Иван приложит все усилия и поможет армейскому клубу. Считаю, что это правильное решение — вернуться в ЦСКА. От лица всего тренерского штаба хочу выразить слова поддержки Ивану. Он большой профессионал, и его энергия на последнем рубеже всегда будет важна для нашей команды. Убежден, все юридические нормы при заключении контракта были соблюдены. Ждем Ивана в расположении команды, готовимся к очередному сезону!» — цитирует Федорова Telegram-канал ЦСКА.

В 2022 году Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был задержан в военкомате и отправлен для прохождения срочной службы. НХЛ заявляет, что контракт Федотова с «Филадельфией» в течение года был заморожен и должен действовать в новом сезоне.