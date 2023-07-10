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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» заключил соглашение с защитником сборной Беларуси

«Металлург» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с белорусским защитником Данилой Паливко.

МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Отмечается, что с хоккеистом подписано двухлетнее соглашение.

Напомним, в мае «Металлург» в результате обмена с «Адмиралом» заполучил права на Паливко. За свою карьеру защитник играл за сборные «Беларусь U17» и «Беларусь U18» (Высшая лига, 2017/2018), «Летбридж Харрикейнз» (WHL, 2018−2020), «Неман» (Экстралига, 2020/2021, 2022/2023), «Тайфун» (МХЛ, 2021/2022), «Адмирал» (2021/2022) и «Ермак» (ВХЛ, 2022/2023). Также на счету Паливко матчи за юниорскую сборную Беларуси на чемпионате мира — 2019 и три матча за национальную команду в 2022 году.

В КХЛ Данила провёл 19 матчей за «Адмирал» в сезоне-2021/2022. В прошедшем игровом году защитник выступал за «Ермак» в ВХЛ и «Неман». В ангарской команде Паливко сыграл 24 матча регулярного чемпионата и заработал 6 (2+4) очков. В регулярном чемпионате белорусской Экстралиги игрок провёл 20 встреч и набрал 1 (1+0) результативный балл. В плей-офф Данила Паливко принял участие в 18 играх, заработав 8 (3+5) очков.

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