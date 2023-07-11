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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ожидании Гусева. «Динамо» снова станет топ-клубом?

Разбираем состав и зарплаты бело-голубых.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Московское «Динамо» перед прошлым сезоном выпало из числа «олигархов»: избавившись от дорогих Шипачева, Войнова, Галиева, клуб почти в полтора раза сократил зарплатную ведомость. Регулярку команда Алексея Кудашова провела неплохо, правда, смазала впечатление вылетом в первом раунде от «Торпедо».

При этом год нельзя назвать для «Динамо» совсем неудачным. На новый уровень вышли Джиошвили, Муранов, Скоренов, заиграли в КХЛ молодые Буруянов и Новиков, а по ходу чемпионата спортивному директору Алексею Сопину удалось подписать американского защитника Бреннана Менелла. Иностранцу так понравилось в России, что сейчас ему оформляют российский паспорт, чтобы освободить легионерскую вакансию.

Есть большая вероятность, что ее займет канадский центрфорвард Эрик О’Делл, лучший в «Динамо» в сезоне-2022/23 по среднему количеству очков за матч (0,93). У нападающего было несколько предложений от клубов КХЛ, но он по-прежнему остается свободным агентом. А Сопин в интервью подтверждает, что разговаривает с канадцем по поводу продолжения карьеры в «Динамо».

Эрик О’Делл | Источник: Спорт-Экспресс

Один из самых громких обменов межсезонья провернуло как раз «Динамо». На защитника «Северстали» Даниила Пыленкова претендовали сразу несколько грандов, в том числе финалист Кубка Гагарина «Ак Барс». Однако за несколько дней до окончания контракта (пока Пыленков не стал ограниченно свободным агентом, и конкуренты не сделали ему квалификационное предложение) Сопин договорился с череповчанами об обмене. 10 миллионов рублей и нападающий 2005 года рождения Эмиль Пьянов — крайне небольшая компенсация за одного из лучших молодых защитников лиги.

Еще одно важное подписание — канадский центрфорвард Седрик Пакетт. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» неплохо адаптировался в КХЛ за сезон в минском «Динамо» и переехал в Москву с существенным повышением зарплаты. Учитывая небольшой выбор на эту позицию на рынке, 50 миллионов — адекватная цена за Пакетта.

Суммарно зарплатная ведомость «Динамо» на данный момент составляет 565 миллионов рублей, так что на пару новичков помимо О’Делла денег должно хватить. Самое ожидаемое подписание бело-голубых — нападающий Никита Гусев. Еще в мае «СЭ» сообщал о том, что олимпийский чемпион, скорее всего, договорится с «Динамо», но пока он продолжает оставаться свободным агентом. Для «Динамо» важно, чтобы Никита определился до начала сборов. Так что если Гусев все-таки решит не ждать предложений из НХЛ, то в ближайшее время новости по его поводу должны появиться.

Может продолжить карьеру в «Динамо» и бывший одноклубник Гусева Игорь Ожиганов, но с его текущей зарплатой в 65 миллионов это практически нереально. А вот если СКА расторгнет контракт с Ожигановым, то вариант с «Динамо» будет для защитника приоритетным.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
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