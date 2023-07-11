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13:08 (мск), источник: Sport24

Отношения с Америкой не до конца разрушены! Два российских клуба договорились с НХЛ об аренде игроков

В «Торпедо» будет играть Фирстов, а в «Спартаке» — Морозов.

Спартак
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Источник: Sport24

После событий 24 февраля 2022 года отношения между КХЛ и НХЛ охладились. Никаких санкций в отношении российских игроков променяно не было, но общение между двумя лигами практически сошло на нет. В частности, стало сложнее договариваться об аренде игроков. Была информация, что некоторые североамериканские клубы категорически отказались от любых контактов с российской стороной, но были и те, кто шел на диалог. После скандала с контрактом Ивана Федотова (о нем мы уже много писали), сложилось впечатление, что теперь любые связи между КХЛ и НХЛ невозможны. Однако оказалось, что все еще может быть.

В понедельник, 10 июля, «Торпедо» объявило о том, что на следующий сезон в команде остается Владислав Фирстов. Нижегородский клуб согласовал с «Миннесотой» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста, в ближайшее время с ним будет подписан однолетний контракт. Отличное решение генменеджера Максима Гафурова, который в очередной раз продемонстрировал умение договариваться с коллегами. Фирстов дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне и у Игоря Ларионова набрал 26 (11+15) очков в 47 матчах регулярного чемпионата, а также 4 (3+1) балла в 10 играх плей-офф.

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Фирстов уехал за океан в 17 лет. Год провел в USHL, а потом три в NCAA, играя за университет Коннектикута. Права на него перешли «Торпедо» от «Локомотива» в результате обмене Ивана Чеховича прошлым летом. И уже сейчас можно сказать, что та сделка окупилась для нижегородцев сполна (клуб получил еще Дениса Яна, Максима Летунова и Александра Дарьина).

В марте 2022 года Фирстов заключил контракт с «Миннесотой», которая драфтовала его во втором раунде под 42-м номером в 2019 году. В системе клуба толком не играл, в его активе только 9 матчей в АХЛ за «Айову». В состав команды Капризова он еще не проходит, а игра в КХЛ Фирстову показалась интереснее, чем сидеть в фарм-клубе, где не факт, что он был бы на ведущих ролях.

Руководство «Дикарей» все это понимает и спокойно отпускает игрока, осознавая, что в «Торпедо» у него есть возможности расти и развиваться. Когда форвард будет готов к НХЛ, его непременно вернут.

В понедельник было объявлено еще об одной аренде — в следующем сезоне за «Спартак» будет играть Иван Морозов. Московский клуб договорился с «Вегасом» о годовой аренде.

У 23-летнего форварда последний год контракта с «Голден Найтс» и есть большая вероятность, что в штат Невада он больше не вернется, а в будущем продлит отношения с красно-белыми. Действующие чемпионы это прекрасно понимают, но тем не менее отпускают игрока. Снова стоит отметить российских менеджеров (в данном случае спортивного директора Романа Беляева), который сумел найти общий язык с североамериканскими коллегами.

Морозов весь прошлый сезон провел в АХЛ, где не блистал (17 очков в 58 матчах), а до НХЛ был далек. Отчасти ему помешала травма, из-за которой пропустил старт сезона, но главное, что он просто не совсем готов к североамериканскому хоккею. Морозов уехал за океан не потому, что добился всего в России. В СКА Иван перестал устраивать главного тренера, а мотаться по фарм-клубам питерцев не хотел. А тут и права на него передали в «Спартак», можно и вернуться.

Для московского клуба Морозов — классное усиление. Достаточно сказать, что на последнем чемпионате мира, в котором участвовала сборная России (в 2021 году), Иван играл в топ-6. Пусть на тот момент это казалось не совсем справедливым решением тренерского штаба, но выступление игрока провалом было нельзя назвать. На топ-6 он может рассчитывать и в команде Алексея Жамнова. Новый «Спартак» — одна из интриг предстоящего сезона. Клуб серьезно изменился за межсезонье и, кажется, получил все, чтобы не просто выходить в плей-офф, но и там себя показывать.

Автор: Дарья Тубольцева

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