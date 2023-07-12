Нападающий Шалагин продлил контракт с минским «Динамо»

В прошлом сезоне КХЛ Шалагин провёл 10 матчей, в который набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Также нападающий играл за солигорский «Шахтёр»: 29 матчей в регулярке с 19 (14+5) очками, показатель полезности — «+8». В плей-офф — 11 игр, 11 (7+4) результативных баллов.