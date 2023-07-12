Нападающий Шалагин продлил контракт с минским «Динамо»
Михаил Шалагин остаётся в минском «Динамо», с форвардом заключён двусторонний контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Михаил Шалагин остаётся в минском «Динамо», с форвардом заключён двусторонний контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне КХЛ Шалагин провёл 10 матчей, в который набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Также нападающий играл за солигорский «Шахтёр»: 29 матчей в регулярке с 19 (14+5) очками, показатель полезности — «+8». В плей-офф — 11 игр, 11 (7+4) результативных баллов.
23-летний воспитанник московского «Спартака» был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом раунде под общим 198-м номером.
Ранее стало известно, что минское «Динамо» подписало пробный контракт с Дмитрием Буйницким.