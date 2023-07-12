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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий Шалагин продлил контракт с минским «Динамо»

Михаил Шалагин остаётся в минском «Динамо», с форвардом заключён двусторонний контракт на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: SHAHTER.HOCKEY.BY

В прошлом сезоне КХЛ Шалагин провёл 10 матчей, в который набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». Также нападающий играл за солигорский «Шахтёр»: 29 матчей в регулярке с 19 (14+5) очками, показатель полезности — «+8». В плей-офф — 11 игр, 11 (7+4) результативных баллов.

23-летний воспитанник московского «Спартака» был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом раунде под общим 198-м номером.

Ранее стало известно, что минское «Динамо» подписало пробный контракт с Дмитрием Буйницким.

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