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13 июля, источник: Чемпионат.com

Новые виды штрафов и торжество справедливости. Что и зачем изменили в правилах КХЛ

Периоды не всегда будут начинаться в центральном круге, а судьям расширили кругозор.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Перед новым сезоном КХЛ объявила о некоторых изменениях в правилах. Кое-какие из нововведений выглядят весьма революционно. Разбираемся, что и зачем придумали в лиге.

Новый командный штраф

Отныне команды в КХЛ будут получать двухминутный штраф за открытую калитку при получении травмы игроком. Тут всё просто: открытая во время игры калитка представляет серьёзную угрозу здоровью хоккеистов во время единоборств возле скамейки — сколько уже было крайне неприятных эпизодов с участием вовремя не закрытой дверцы! Теперь КХЛ предлагает клубам (по сути, сервисменам) тщательно следить за этим, а в случае невнимательности или халатности расплачиваться меньшинством.

Но вот какой интересный нюанс. Как быть с такими эпизодами, когда игрок получает травму, налетев на свою же открытую скамейку? Вряд ли ведь в таком случае арбитр зафиксирует нарушение правил. Тут вспоминается несколько эпизодов из легендарной серии «Ак Барс» — «Авангард» в финале Востока-2021, когда казанские хоккеисты «помогали быстрее смениться» омичам, а наставник «барсов» Дмитрий Квартальнов винил во всём как раз открытую калитку «ястребов».

Снятые перчатки — не равно удаление

Часто бывает, что после стычки хоккеисты по-разному видят дальнейший сценарий эпизода: кто-то готов драться и скидывает краги, а другой всячески избегает серьёзного физического контакта. И если раньше добровольно оставшийся без части амуниции игрок автоматически получал дисциплинарный десятиминутный штраф, то теперь всё зависит от того, состоялась драка или нет. В случае мирного разрешения ситуации даже скинувший перчатки хоккеист остаётся без «дисциплинарки».

Ещё больше засчитанных голов в сдвинутые ворота

Год назад КХЛ начала бороться с отменой голов в сдвинутые ворота: лига приняла решение засчитывать шайбы, если они зашли в пространство между двумя штангами, даже если сами ворота уже покинули свою позицию под воздействием защищающегося игрока. Теперь вводится дополнение к этому правилу. Отныне гол будет засчитан, даже если шайба заброшена в сдвинутые атакующим игроком ворота, при условии воздействия на него защищающимся.

Введение «трёхсекундной» зоны

В баскетболе давным-давно существует правило трёх секунд — атакующему игроку нельзя находиться в «краске» перед щитом более трёх секунд непрерывно. Теперь что-то подобное будет и в нашем хоккее. Со следующего сезона игрокам КХЛ запрещено держать шайбу более трёх секунд в трапеции за своими воротами — сначала будет выноситься предупреждение, а потом уже двухминутный штраф.

Это правило было обкатано в прошлом сезоне в МХЛ, но пока не убедило в своей стопроцентной нужности. Да, оно направлено на увеличение динамики игры, на искоренение откровенных задержек времени, но, с другой стороны, оно увеличит количество ошибок защитников при начале атаки, ведь хоккеисты будут торопиться, а также они будут лишены возможности хотя бы раз сменить фланг, что неизбежно приведёт к торжеству грамотно прессингующих в чужой зоне команд.

Впрочем, если отталкиваться от того, что правила в хоккее ориентированы на преимущества для атакующей стороны, то в КХЛ всё делают верно.

Судьям разрешили расширить взгляды

В прошлые годы иногда доходило до абсурда, когда арбитры, просматривая видеоповтор момента по конкретному вопросу, не могли обращать внимания на другие случаи нарушения правил, попавшие в кадр. Теперь КХЛ частично решила эту проблему: при просмотре подтверждения пятиминутного штрафа судьи могут накладывать штраф по любым другим увиденным нарушениям.

Будет забавно, когда арбитры впервые выпишут какое-либо удаление команде, чей игрок пострадал в эпизоде, за какую-нибудь подножку у противоположного борта. Но зато это будет справедливо.

Стартовое вбрасывание теперь не всегда в центре площадки

А вот и революционное ноу-хау от КХЛ. Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге. Очень интересное нововведение, которое, по-хорошему, нужно было опробовать в той же МХЛ, но в КХЛ, видимо, посчитали, что раз нет никаких сложностей в технологии фиксации нового правила для арбитров, то и обкатывать его не нужно.

Что ж, очевидно, что это ещё один реверанс в пользу атаки. Своего рода восстановление справедливости для команды, заработавшей большинство на весьма неудобном стыке двух игровых отрезков. Теперь такой команде не нужно тратить драгоценное время численного преимущества в начале периода на вход в зону и расстановку там, соответственно, большинство теперь остаётся полноценным при любом раскладе, а обороняющийся соперник не получает дополнительное преимущество, заработанное сиреной на перерыв, а не собственными усилиями. Пожалуй, с таким подходом можно согласиться. И посмотреть, что получится.

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