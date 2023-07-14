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19:53 (мск), источник: ТАСС

Тимченко покинул пост председателя совета директоров ХК СКА

ТАСС, 14 июля. Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

С 2011 года этот пост занимал Геннадий Тимченко, который является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В состав совета директоров СКА также войдет заслуженный тренер России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов. Заместителем председателя совета директоров СКА будет главный тренер команды Роман Ротенберг, также в состав органа правления войдут Александр Дюков, Вячеслав Тюрин и Виктор Кручинин.

«Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения национальной команды. Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи», — сказал Тимченко.

Медведеву 67 лет, с 2008 по 2014 год он был президентом КХЛ. С 2019 года он занимает пост генерального директора петербургского футбольного клуба «Зенит», а с июня 2023 года является председателем правления сине-бело-голубых.

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