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Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лада» подписала пробный контракт с чешским хоккеистом

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» подписала пробный контракт с чешским нападающим Остапом Сафиным, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: соцсети

Пробный контракт подразумевает возможность заключения с хоккеистом полноценного соглашения после оценки уровня его мастерства.

Сафин — уроженец Чехии с русскими корнями, он является воспитанником пражской «Спарты», где провел минувший сезон, сыграв 43 матча и набрав 14 очков (9 шайб и 5 передач). В 2017 году чех был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом раунде под общим 115-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Северной Америке играл в юниорских командах, а также на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) и Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

Ранее правительство Чехии запретило своим атлетам участвовать в турнирах на территории России, а также запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны.

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