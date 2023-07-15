«Лада» подписала пробный контракт с чешским хоккеистом
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» подписала пробный контракт с чешским нападающим Остапом Сафиным, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» подписала пробный контракт с чешским нападающим Остапом Сафиным, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Пробный контракт подразумевает возможность заключения с хоккеистом полноценного соглашения после оценки уровня его мастерства.
Сафин — уроженец Чехии с русскими корнями, он является воспитанником пражской «Спарты», где провел минувший сезон, сыграв 43 матча и набрав 14 очков (9 шайб и 5 передач). В 2017 году чех был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом раунде под общим 115-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Северной Америке играл в юниорских командах, а также на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) и Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Ранее правительство Чехии запретило своим атлетам участвовать в турнирах на территории России, а также запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны.