Минское «Динамо» продлило контракты с двумя форвардами

Соглашение с Сотишвили рассчитано на два сезона. В сезоне-2022/2023 20-летний Даниил провёл в КХЛ две игры, набрал 1 (1+0) очко с показателем полезности «+2». В МХЛ в составе «Динамо-Шинник» в 51 игре набрал 65 (24+41) очков и стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярки. По итогам сезона попал в символическую сборную МХЛ.

С 21-летним Кузнецовым заключено двустороннее соглашение на два сезона. В прошлом сезоне в составе «зубров» нападающий провёл 6 игр в регулярке и одну — в плей-офф. В чемпионате Беларуси помог «Металлургу» второй год подряд стать чемпионом. Суммарно в 53 матчах набрал 43 (27+16) очка, при показателе полезности «+15». Причём, с девятью голами в плей-офф Кузнецов стал лучшим снайпером.