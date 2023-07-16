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16 июля, источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» продлило контракты с двумя форвардами

Минское «Динамо» продлило контракты с нападающими Даниилом Сотишвили и Сергеем Кузнецовым, сообщает пресс-служба клуба.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Минское «Динамо»

Соглашение с Сотишвили рассчитано на два сезона. В сезоне-2022/2023 20-летний Даниил провёл в КХЛ две игры, набрал 1 (1+0) очко с показателем полезности «+2». В МХЛ в составе «Динамо-Шинник» в 51 игре набрал 65 (24+41) очков и стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярки. По итогам сезона попал в символическую сборную МХЛ.

С 21-летним Кузнецовым заключено двустороннее соглашение на два сезона. В прошлом сезоне в составе «зубров» нападающий провёл 6 игр в регулярке и одну — в плей-офф. В чемпионате Беларуси помог «Металлургу» второй год подряд стать чемпионом. Суммарно в 53 матчах набрал 43 (27+16) очка, при показателе полезности «+15». Причём, с девятью голами в плей-офф Кузнецов стал лучшим снайпером.

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