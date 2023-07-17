Хоккеист Федотов рассказал, почему остался в ЦСКА после службы в армии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вратарь Иван Федотов остался в московском ЦСКА, поскольку клуб владеет правами на игрока в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге, а с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» во время прохождения службы в армии контактов не было. Об этом Федотов рассказал журналистам в понедельник.

«Все граждане военнообязанные и должны отдать долг родине, закон есть закон, тут комментарии излишни, — сказал Федотов. — Был пропущен год, уровень хоккея в армии не очень. Сейчас поддерживаю форму, чтобы вернуться на прежний уровень, ЦСКА же владеет моими правами, это титулованный клуб с амбициями. Контакты с “Филадельфией”? Как я могу в армии контактировать, могу только позвонить родным, они все это знали из прессы. После моего дембеля вышли на связь, сказали — есть такое решение».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией». 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

Ранее было объявлено, что Федотов подписал с ЦСКА двухлетний контракт. 14 июня «Филадельфия» сообщила о том, что срок действия соглашения с игроком переносится на сезон-2023/24.