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20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет

Спаситель России-2018 и защитник Ожиганов — хорошее усиление, но их лучший возраст уже позади.

Динамо М
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Источник: Спорт-Экспресс

Бумажный чемпион

Не переоценивайте «Динамо». Гусев и другие новички — это круто, но даже с ними претендовать на Кубок Гагарина почти нереально.

«Динамо» в нынешнее межсезонье совершает одну резонансную сделку за другой, почти каждая из которых сопровождается громким медийным эффектом. Генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин проделал впечатляющую работу, если отталкиваться от статуса уже подписанных им игроков. Гусев, Ожиганов, Пакетт, Пыленков и ожидаемое возвращение в команду О’Делла — виртуально этот набор смотрится как модная игрушка на новогодней елке. Блестит, переливается яркими цветами и визуально радует глаз. Однако называть в текущем моменте симпатичную поделку драгоценностью — поспешная идея.

«Динамо» о завышенных ожиданиях знает, как мало кто другой в лиге. «Бумажным» чемпионом и претендентом столичный клуб за время существования КХЛ становился неоднократно — и каждый раз летом. Вспомните мощный проект, собранный за огромные деньги Михаилом Головковым и Рашидом Хабибулиным в преддверии сезона-2009/10. Тогда в «Динамо» под большую задачу приехали со всего света Гудлер, Умарк, Комаров, не считая опытных российских мастеров типа Сапрыкина, Епанчинцева, Чубарова, Афанасенкова. Все закончилось грандиозным провалом — вылетом от «Спартака» уже в первом раунде плей-офф. Впечатления от того, что было с «Динамо» несколько лет назад, когда за него выступали Шипачев, Яшкин, Войнов, Галиев, еще свежи. Эти раны едва успели затянуться.

Сейчас команда по качеству состава стала посильнее по сравнению с самой собой образца прошлого сезона. Этого все еще мало, чтобы всерьез рассчитывать на достижение серьезных задач. Хотя новый формат плей-офф может помочь избежать быстрого пересечения с ЦСКА и СКА. По словам Сопина, минимально приемлемый результат — выход в третий раунд, чего динамовцам не удавалось сделать уже десять лет.

Прошлой весной, когда москвичи бесславно вылетели из плей-офф уже в стартовой серии с «Торпедо», в качестве оправдания приводились ссылки на «смену вектора развития». Теперь стратегия снова стала другой. Шараханье из стороны в сторону выглядит странно на столь кратком временном отрезке. Но кто же будет отказываться от увеличения платежной ведомости, если оно всегда открывает менеджеру больше возможностей.

Сопин уверенно реализует в нынешнее межсезонье фактор столицы. У других клубов, если не считать «Спартак» с его импульсивным руководством, этого козыря на переговорах нет. Знаю пофамильно с десяток игроков хорошего уровня, которые отказывались сразу от переговоров, не желая ехать в Уфу, Челябинск, Магнитогорск, Омск, Хабаровск. Образно рассуждая, динамовский менеджмент получил большинство уже в первой смене. Численное преимущество еще надо реализовать, но забить в такой ситуации проще, чем в равных составах.

Никита — не игрок Кудашова

Например, с Гусевым еще до своего ухода из «Авангарда» встречался главный клубный босс Александр Крылов и сулил потенциальному новичку золотые горы — тот не поддался щедрым посулам и предпочел вернуться в родной город. Ожиганов отверг любые другие варианты, поскольку в силу возраста имел право выбирать, вынудив обменять его за бесценок.

Уровень именитых новичков «Динамо» сложно поставить под сомнение. Вместе с тем не стоит забывать то обстоятельство, что в последние годы они свои команды к титулам не приводили. Кубковый опыт — неоценимая вещь. Достаточно вспомнить, насколько важным элементом для чемпионского «Авангарда» стал Илья Ковальчук. Такой фигуры в рядах московской команды не видно.

Ключевым фактором, который никак не зависит от гениальных ходов менеджмента, становится фигура главного тренера. От этого человека в предстоящем сезоне будет зависеть почти все. Больше, чем от передач Гусева и силовых приемов Ожиганова. При всех своих достоинствах Алексей Кудашов, который рассматривается в связке с Сопиным, в последнее время не убедил в том, что способен раскрывать полностью потенциал своих команд и выжимать максимум. Ему необходимы гибкость и умение подстраиваться под ситуацию. В прошлые годы на его убийственных сборах «морских котиков» можно было подготовить, но в плей-офф этот подход не помогал. От того, насколько Кудашов смог извлечь выводы из ошибок, зависит выступление «Динамо» в предстоящем сезоне. Не торопитесь записывать команду в претенденты. Пока красиво смотрится только коробка, но не ее содержимое.

Михаил Зислис

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