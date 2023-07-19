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Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:20 (мск), источник: Sport24

Шинкевич проведет свой 10-й сезон в составе минского «Динамо»

Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо».

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: http://vk.com/hcdinamoby

Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение рассчитано на один сезон.

В сезоне-2022/23 Шинкевич провел за «Динамо» 52 игры в регулярном чемпионате и отдал семь голевых передач.

Всего за карьеру в КХЛ на счету Шинкевича 58 (16+43) очка в 481 игре. Грядущий сезон станет для 33-летнего Шинкевича 10-м в составе минской команды.

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