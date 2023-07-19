Шинкевич проведет свой 10-й сезон в составе минского «Динамо»
Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо».
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Защитник Илья Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо».
Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение рассчитано на один сезон.
В сезоне-2022/23 Шинкевич провел за «Динамо» 52 игры в регулярном чемпионате и отдал семь голевых передач.
Всего за карьеру в КХЛ на счету Шинкевича 58 (16+43) очка в 481 игре. Грядущий сезон станет для 33-летнего Шинкевича 10-м в составе минской команды.